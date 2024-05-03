"Это официальное предупреждение": в Кремле истерика из-за намеков на удар по Крымскому мосту, грозят Западу

Это "официальное предупреждение"

На фоне участившихся намеков на удар по Крымскому мосту, в Кремле началась настоящая истерика. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже грозит "ударом возмездия".

Её слова цитируют российские пропагандисты. Захарова выступила с "официальным предупреждением", почему-то, к Вашингтону, Лондону и Брюсселю.

"Москва предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и получат удар возмездия", — заявила спикер МИД РФ Захарова.

Напомним, что только вчера, 2 мая, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица потроллил россиян за Крымский мост. Он опубликовал картинку с различными типами разных мостов, а на Керченском оставил пустое место.

А неделю назад экс-министр иностранных дел Литвы, а ныне посол страны в Швеции Линас Линкявичюс тоже пошутил об уничтожении Крымского моста. Он опубликовал картинку с запуском ракет и мостом с подписью "Если кто-то еще не успел сфотографироваться на Керченском мосту, то еще есть время".

Стоит отметить, что в Кремле сейчас много поводов для истерик. Так, например, только сегодня утром пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал заявления Кэмерона (о возможности нанесения ударов по РФ британским оружием) "очень опасными". Также там не дают покоя слова Макрона о войсках в Украине.

Напомним, ранее мы писали о том, что Захарова пригрозила французам отказом от коньяка и напомнила о взятии Парижа.