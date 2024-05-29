Без військового квитка в АТБ — зась? Мережею шириться черговий вкид, у маркеті прокоментували

Особа автора "шедевра" невідома

Сьогодні, 29 травня, в інтернеті почала ширитися чутка про те, що мережа супермаркетів АТБ з 1 червня нібито забороняє чоловікам від 18 років перебувати у своїх магазинах без військово-облікового документа. Проте це виявилося черговим вкидом.

Журналісти "Телеграфу" зв’язалися з керівництвом одного з магазинів мережі та з’ясували, що їм відомо про фейкове повідомлення.

"Керівництво мережі вже в курсі про ситуацію. Це вкид, жодних подібних обмежень для клієнтів-чоловіків у магазинах АТБ не існує", — підкреслили в мережі.

Відео, скріншот якого розлетівся в інтернеті, походить нібито з Житомира, проте, як це зазвичай і буває в таких ситуаціях, не відомо, хто є автором цього "шедевра".

Варто зазначити, що російська пропаганда, у своїх намаганнях посіяти розбрат в українському суспільстві, використовує для цього будь-який привід. Не ведіться на вкиди та фейки, а будь-яку інформацію відфільтровуйте та перевіряйте в різних джерелах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що днями РФ запустила новий фейк, де українці нібито спалюють свої авто після набрання чинності новим законом про мобілізацію. У його рамках для потреб Збройних Сил України зможуть вилучати машини у громадян.