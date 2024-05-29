Без военного билета в АТБ — ни ногой? В сети распространяется очередной вброс, в маркете прокомментировали

Личность автора "шедевра" неизвестна

Сегодня, 29 мая, в интернете начал распространяться слух о том, что сеть супермаркетов АТБ с 1 июня якобы запрещает мужчинам от 18 лет находиться в своих магазинах без военно-учетного документа. Однако это оказалось очередным вбросом.

Журналисты "Телеграфа" связались с руководством одного из магазинов сети и выяснили, что им известно о фейковом сообщении.

"Руководство сети уже в курсе о ситуации. Это вброс, никаких подобных ограничений для клиентов-мужчин в магазинах АТБ не существует", — подчеркнули в сети.

Видео, скриншот которого разлетелся в интернете, происходит якобы из Житомира, однако, как это обычно и бывает в таких ситуациях, неизвестно, кто является автором этого "шедевра".

Стоит отметить, что российская пропаганда, в своих попытках посеять раздор в украинском обществе, использует для этого любой повод. Не ведитест на вбросы и фейки, а любую информацию отфильтровывайте и проверяйте в разных источниках.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что на днях РФ запустила новый фейк, где украинцы якобы сжигают свои авто после вступления в силу нового закона о мобилизации. В его рамках для нужд Вооруженных Сил Украины смогут изымать машины у граждан.