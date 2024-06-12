В Україні вдруге за день змінили графіки відключень: коли не буде світла

Енергоспоживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься

Графіки відключень електроенергії 12 червня вже вдруге було змінено. Їхні терміни знову зменшили.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". За словами енергетиків, термін дії обмежень було зменшено ще на дві години для всієї України. Наразі обленерго планують застосовувати графіки погодинних відключень з 19:00 до 23:00.

"Причина — знеструмлення частини споживачів через негоду", — йдеться у повідомленні.

Енергоспоживання об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Нагадаємо, що кілька годин тому в "Укренерго" вже змінювали терміни дії обмежень. А спочатку відключати світло планували з 15:00.

Зазначимо, що "Телеграф" поговорив із Геннадієм Рябцевим і ситуації зі світлом у країні: "Коли електрики немає, вже не важливо, скільки вона коштує — експерт розповів про блекаути, несправедливі відключення і як зігрітися взимку".

Раніше "Телеграф" писав про те, що радник прем’єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко розповів, що у червні в Україні оновлюватимуть ліміти світла.