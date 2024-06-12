В Украине второй раз за день изменили графики отключений: когда не будет света
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Энергопотребление объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет
Графики отключений электроэнергии 12 июня уже второй раз день были изменены. Их сроки снова уменьшили.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". По словам энергетиков, срок действия ограничений был уменьшен еще на два часа для всей Украины. Теперь облэнерго планируют применять графики почасовых отключений с 19:00 до 23:00.
"Причина — обесточивание части потребителей из-за непогоды", — говорится в сообщении.
Энергопотребление объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.
Напомним, что несколько часов назад в "Укрэнэрго" уже менять сроки действия ограничений. А изначально отключать свет планировали начиная с 15:00.
Отметим, что "Телеграф" поговорил с Геннадием Рябцевым и ситуации со светом в стране: "Когда электричества нет, уже не важно, сколько оно стоит — эксперт рассказал о блекаутах, несправедливых отключениях и как согреться зимой".
Ранее "Телеграф" писал о том, что советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко рассказал, что в июне в Украине будут обновлять лимиты света.