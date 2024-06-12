В Украине второй раз за день изменили графики отключений: когда не будет света

Энергопотребление объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет

Графики отключений электроэнергии 12 июня уже второй раз день были изменены. Их сроки снова уменьшили.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". По словам энергетиков, срок действия ограничений был уменьшен еще на два часа для всей Украины. Теперь облэнерго планируют применять графики почасовых отключений с 19:00 до 23:00.

"Причина — обесточивание части потребителей из-за непогоды", — говорится в сообщении.

Энергопотребление объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Напомним, что несколько часов назад в "Укрэнэрго" уже менять сроки действия ограничений. А изначально отключать свет планировали начиная с 15:00.

Отметим, что "Телеграф" поговорил с Геннадием Рябцевым и ситуации со светом в стране: "Когда электричества нет, уже не важно, сколько оно стоит — эксперт рассказал о блекаутах, несправедливых отключениях и как согреться зимой".

Ранее "Телеграф" писал о том, что советник премьер-министра Украины по вопросам энергетики Юрий Бойко рассказал, что в июне в Украине будут обновлять лимиты света.