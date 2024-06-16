Есть семь критериев, по которым предприятия признают критически важными: объяснение Минэкономики

Рассказываем, на каких условиях можно забронировать работников

Мобилизация в Украине продолжается, но некоторые предприятия могут получить бронь для своих сотрудников. Для этого они должны соответствовать трем из семи критериям.

Перечень этих критериев есть у каждого министерства или центрального органа власти, они его формируют отдельно. Об этом замминистра экономики Игорь Фоменко рассказал в эфире телемарафона.

7 критериев критически важных предприятий

Фоменко рассказал, что этот перечень есть в каждом министерстве или центральном органе исполнительной власти. Чтобы получить статус критически важного предприятия, на основе которого происходит бронирование военнообязанных мужчин, следует обратиться к власти.

Алгоритм получения этого статуса и бронирование работников:

обращение к власти с соответствующим запросом;

проработка предприятия по этим 7 критериям профильными службами;

издание приказа о признании предприятия критически важным;

формирование перечня военнообязанных, забронированных от мобилизации;

подача перечня в орган, который признал предприятие критически важным (это может быть центральный орган исполнительной власти, ОВА);

отправка списков органом власти в Министерство обороны или другое учреждение, где потенциально забронированный состоит на учете (например, разведка или СБУ);

проверка данных через реестр "Оберег";

если все военно-учетные данные сошлись, информацию направляют Министерству экономики;

в Минэкономики проверяют, есть ли основания для бронирования;

министерство издает приказ, который направляется в орган власти или ТЦК, обращавшийся в Минобороны.

Отметим, что в некоторых случаях Минэкономики может отказать предприятию в праве бронировать работников. Например, если не хватает каких-либо документов. Также такой риск существует, если в ведомстве подозревают, что бумаги сфальсифицированы.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие критерии для признания предприятия критически важным у Министерства экономики. Если выполняется хотя бы три, можно забронировать сотрудников на целый год.