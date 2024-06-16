Есть семь критериев, по которым предприятия признают критически важными: объяснение Минэкономики
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Рассказываем, на каких условиях можно забронировать работников
Мобилизация в Украине продолжается, но некоторые предприятия могут получить бронь для своих сотрудников. Для этого они должны соответствовать трем из семи критериям.
Перечень этих критериев есть у каждого министерства или центрального органа власти, они его формируют отдельно. Об этом замминистра экономики Игорь Фоменко рассказал в эфире телемарафона.
7 критериев критически важных предприятий
Фоменко рассказал, что этот перечень есть в каждом министерстве или центральном органе исполнительной власти. Чтобы получить статус критически важного предприятия, на основе которого происходит бронирование военнообязанных мужчин, следует обратиться к власти.
Алгоритм получения этого статуса и бронирование работников:
- обращение к власти с соответствующим запросом;
- проработка предприятия по этим 7 критериям профильными службами;
- издание приказа о признании предприятия критически важным;
- формирование перечня военнообязанных, забронированных от мобилизации;
- подача перечня в орган, который признал предприятие критически важным (это может быть центральный орган исполнительной власти, ОВА);
- отправка списков органом власти в Министерство обороны или другое учреждение, где потенциально забронированный состоит на учете (например, разведка или СБУ);
- проверка данных через реестр "Оберег";
- если все военно-учетные данные сошлись, информацию направляют Министерству экономики;
- в Минэкономики проверяют, есть ли основания для бронирования;
- министерство издает приказ, который направляется в орган власти или ТЦК, обращавшийся в Минобороны.
Отметим, что в некоторых случаях Минэкономики может отказать предприятию в праве бронировать работников. Например, если не хватает каких-либо документов. Также такой риск существует, если в ведомстве подозревают, что бумаги сфальсифицированы.
Ранее "Телеграф" сообщал, какие критерии для признания предприятия критически важным у Министерства экономики. Если выполняется хотя бы три, можно забронировать сотрудников на целый год.