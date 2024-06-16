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Есть семь критериев, по которым предприятия признают критически важными: объяснение Минэкономики

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Такие компании могут оформить бронь для военнообязанных на год Новость обновлена 16 июня 2024, 15:48
Такие компании могут оформить бронь для военнообязанных на год. Фото Коллаж "Телеграфа"

Рассказываем, на каких условиях можно забронировать работников

Мобилизация в Украине продолжается, но некоторые предприятия могут получить бронь для своих сотрудников. Для этого они должны соответствовать трем из семи критериям.

Перечень этих критериев есть у каждого министерства или центрального органа власти, они его формируют отдельно. Об этом замминистра экономики Игорь Фоменко рассказал в эфире телемарафона.

7 критериев критически важных предприятий

Фоменко рассказал, что этот перечень есть в каждом министерстве или центральном органе исполнительной власти. Чтобы получить статус критически важного предприятия, на основе которого происходит бронирование военнообязанных мужчин, следует обратиться к власти.

Алгоритм получения этого статуса и бронирование работников:

  • обращение к власти с соответствующим запросом;
  • проработка предприятия по этим 7 критериям профильными службами;
  • издание приказа о признании предприятия критически важным;
  • формирование перечня военнообязанных, забронированных от мобилизации;
  • подача перечня в орган, который признал предприятие критически важным (это может быть центральный орган исполнительной власти, ОВА);
  • отправка списков органом власти в Министерство обороны или другое учреждение, где потенциально забронированный состоит на учете (например, разведка или СБУ);
  • проверка данных через реестр "Оберег";
  • если все военно-учетные данные сошлись, информацию направляют Министерству экономики;
  • в Минэкономики проверяют, есть ли основания для бронирования;
  • министерство издает приказ, который направляется в орган власти или ТЦК, обращавшийся в Минобороны.

Отметим, что в некоторых случаях Минэкономики может отказать предприятию в праве бронировать работников. Например, если не хватает каких-либо документов. Также такой риск существует, если в ведомстве подозревают, что бумаги сфальсифицированы.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие критерии для признания предприятия критически важным у Министерства экономики. Если выполняется хотя бы три, можно забронировать сотрудников на целый год.

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#Минэкономики #Мобилизация #Бронирование