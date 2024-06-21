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Суха погода протримається недовго: коли столиці знову готуватись до дощів та хмарності

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Люди
Люди. Фото Відкриті джерела

Опади йтимуть цілий вихідний

Хоча найближчими днями у Києві триматиметься сонце та тепло, але вже у неділю настрій може зіпсувати добовий дощ. Синоптики також прогнозують 23 червня свіжі вітри.

У ці дні денні показники не перевищать + 28 градусів, а нічні — +14 °C. Про це повідомили у Meteofor.

У п'ятницю, 21 червня, очікується мінлива хмарність, але у другій половині доби. Вдень показники термометрів сягнуть +25 градуси, а вночі буде холодніше — +14 градуси. Протягом дня сила вітрів коливатиметься від легких 2 м/с до помірних 7 м/с.

У перший вихідний, 22 червня, у місті триматиметься переважно сонячна погода. Вдень температура складатиме +28 °C, а вночі вона опуститься до +16 °C. Максимальна потужність вітрів передбачається вдень та ввечері — слабкі 5 м/с.

Вже у неділю, 23 червня, прогнозуються добові дощі, максимальна сила яких триматиметься вдень. У денний час повітря прогріється до +25 градусів, а вночі охолоне до +20 градусів. У цей день найпотужніші вітри вируватимуть вдень — свіжі 8 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні на кінець червня.

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