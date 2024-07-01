"Дратують": глава МЗС Німеччини різко висловилася про розмови про допомогу Україні

Німеччина готова захищати Європу

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок виступила за посилення підтримки України. Вона також закликала захищати кожен квадратний сантиметр Європи.

Про це Бербок заявила, виступаючи в Берліні на конференції, присвяченій Стратегії національної безпеки, пише Tagesschau. За її словами, Європа буде захищати свою свободу.

"Дратують дискусії, в яких підтримку України розглядають як благодійний жест, а не як те, чим вона є насправді – інвестицією в нашу власну національну безпеку, захист миру й свободи… Не може бути більшого національного інтересу, ніж це", – підкреслила Бербок.

Нагадаємо, що Німеччина найближчим часом передасть Україні третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси. З 2025 року також розпочнеться постачання 18 найновіших самохідних гаубиць RCH-155. Окрім того, ФРН профінансує курси підготовки для українських техніків.

Варто зазначити, що позитивне рішення щодо посилення української ППО ухвалила й Італія. Рим має намір передати Україні другу батарею зенітного комплексу SAMP/T. Цей новий ЗРК здатний ефективно збивати навіть балістичні ракети.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Берлін надав Києву військову допомогу на 30 млрд. євро. Окрім того, німці передали мільярди на гуманітарну допомогу.