Укр

"Раздражают": глава МИД Германии резко высказалась о разговорах о помощи Украине

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Автор
Анналена Бербок Новость обновлена 01 июля 2024, 16:05
Анналена Бербок. Фото Коллаж "Телеграфа"

Германия готова защищать Европу

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступает за усиление поддержки Украины. Она также призвала защищать каждый квадратный сантиметр Европы.

Об этом Бербок заявила, выступая в Берлине на конференции, посвященной Стратегии национальной безопасности, пишет Tagesschau. По ее словам, Европа будет защищать свою свободу.

"Раздражают дискуссии, в которых поддержку Украины рассматривают как благотворительный жест, а не как то, чем она является на самом деле – инвестицией в нашу собственную национальную безопасность, защиту мира и свободы… Не может быть большего национального интереса, чем это", – подчеркнула Бербок.

Напомним, что Германия в ближайшее время передаст Украине третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы. С 2025 года начнется также поставка 18 новейших самоходных гаубиц RCH-155. Кроме того, ФРГ финансирует курсы подготовки для украинских техников.

Стоит отметить, что положительное решение по усилению украинского ПВО приняла и Италия. Рим намерен передать Украине вторую батарею зенитного комплекса SAMP/T. Этот новый ЗРК способен эффективно сбивать даже баллистические ракеты.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Берлин предоставил Киеву военную помощь в 30 млрд. евро. Кроме того, немцы передали миллиарды на гуманитарную помощь.

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#Германия #Помощь Украине #Анналена Бербок