"Раздражают": глава МИД Германии резко высказалась о разговорах о помощи Украине

Германия готова защищать Европу

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступает за усиление поддержки Украины. Она также призвала защищать каждый квадратный сантиметр Европы.

Об этом Бербок заявила, выступая в Берлине на конференции, посвященной Стратегии национальной безопасности, пишет Tagesschau. По ее словам, Европа будет защищать свою свободу.

"Раздражают дискуссии, в которых поддержку Украины рассматривают как благотворительный жест, а не как то, чем она является на самом деле – инвестицией в нашу собственную национальную безопасность, защиту мира и свободы… Не может быть большего национального интереса, чем это", – подчеркнула Бербок.

Напомним, что Германия в ближайшее время передаст Украине третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы. С 2025 года начнется также поставка 18 новейших самоходных гаубиц RCH-155. Кроме того, ФРГ финансирует курсы подготовки для украинских техников.

Стоит отметить, что положительное решение по усилению украинского ПВО приняла и Италия. Рим намерен передать Украине вторую батарею зенитного комплекса SAMP/T. Этот новый ЗРК способен эффективно сбивать даже баллистические ракеты.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Берлин предоставил Киеву военную помощь в 30 млрд. евро. Кроме того, немцы передали миллиарды на гуманитарную помощь.