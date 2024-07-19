Отключения света: где 19 июля отменили и сократили графики

Восстановление графика отключений состоится по отдельному распоряжению

Во Львовской области отменили графики почасовых отключений света 19 июля. Пользователи сети в то же время заявляют, что у некоторых нет света еще с прошлого дня.

Информация об отмене графиков появилась на странице Львовского облэнерго в Facebook. Там отметили, что из-за сбоя в работе операционной системы могут поступать ложные сообщения о сроках применения ГПВ в Telegram и Viber боты.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" отменены почасовые отключения электроэнергии. Восстановление графика отключений состоится по отдельному распоряжению", — говорится в сообщении.

В то же время в "Прикарпатьеоблэнерго" говорят, что 19 июля с 10:50 до 15:00 графики почасовых отключений применяться не будут в Ивано-Франковской области.

"Среди изменений: будет включена очередь 5; с 12:00 до 15:00 не будет выключаться очередь 6. Все потребители со светом", — отметили в облэнерго.

Также графики почасовых отключений отменили в Николаевской области, но только до 15:00. Причина отмены графиков не уточняется.

Что пишут в сети

Несмотря на отмену графиков на этот день во Львовской области, люди в соцсетях пишут, что у некоторых нет электроэнергии еще со вчерашнего дня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что из-за длительных отключений света в Украине приняли важное решение. Оно будет касаться мобильной связи.