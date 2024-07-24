За однієї умови: чоловіки за кордоном тепер зможуть скористатися консульськими послугами

У центрах можна буде отримати низку послуг

З середи, 24 липня, чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати раніше зупинені консульські послуги. Однак для їх отримання необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міноборони України "Резерв+".

Про це повідомляє ДП "Документ". Повідомляється, що чоловік повинен мати дійсний військово-обліковий документ.

Подати заяву-анкету на оформлення паспортних документів можна у Мюнхені, Берліні, Кельні (Німеччина), Варшаві, Кракові, Вроцлаві, Гданську (Польща), Мадриді, Валенсії (Іспанія), Празі (Чехія), Братиславі (Словаччина) та (Італія) .

У центрах можна отримати такі послуги :

оформлення ID-карти або закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого чи вкраденого);

обмін ID-картки або закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням терміну дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-карту (за бажанням або у разі непридатності).

Нагадаємо, заборона на отримання консульських послуг за кордоном для чоловіків-українців від 18 до 60 років набула чинності з 23 квітня. Чоловіки мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном, тимчасово не могли оформити новий паспорт, вирішити нотаріальні питання або питання консульського обліку. Лише одна послуга працювала без обмежень — консультації щодо повернення українця додому.