При одном условии: мужчины за границей теперь смогут воспользоваться консульскими услугами

В центрах можно будет получить ряд услуг

Со среды, 24 июля, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить ранее приостановленные консульские услуги. Однако для их получения необходимо осуществить верификацию через официальное приложение Минобороны Украины "Резерв+".

Об этом сообщает ГП "Документ". Сообщается, что при себе мужчина должен иметь действительный военно-учетный документ.

Подать заявление-анкету на оформление паспортных документов можно в Мюнхене, Берлине, Кельне (Германия), Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске (Польша), Мадриде, Валенсии (Испания), Праге (Чехия), Братиславе (Словакия) и (Италия).

В центрах возможно получить следующие услуги:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или украденного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности).

Напомним, запрет на получение консульских услуг за границей для мужчин-украинцев от 18 до 60 лет вступил в силу с 23 апреля. Находящиеся за рубежом мужчины мобилизационного возраста временно не могли оформить новый паспорт, решить нотариальные вопросы или вопросы консульского учета. Только одна услуга работала без ограничений — консультации по возвращению украинца домой.