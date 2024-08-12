Без поліції ні: юрист пояснив, в яких випадках працівники ТЦК можуть затримувати громадян

Фахівець назвав низку обов'язків, які є у військових

В Україні триває воєнний стан, під час якого працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) можуть у чоловіків призовного віку просити показати їхні військово-облікові документи. Військовозобов'язані громадяни мають знати, які у співробітників ТЦК повноваження, щоб була можливість прослідкувати, що ті діють в рамках закону.

Юрист Дмитро Франчук пояснив в коментарі "РБК-Україна", які основні обов'язки у працівників ТЦК. А також те, що вважається неправомірним

За його словами, в обовʼязки ТЦК входить перевірка документів у чоловіків віком від 18 до 60 років, вручення повісток, та виписування постанов про адміністративну відповідальність. Ці дії можуть відбуватися в будь-якому місці, і в таких випадках не потрібно складати протокол про адміністративне порушення.

Окрім цього, працівники ТЦК мають доступ до особистих даних військовозобов'язаних, таких як військово-облікова спеціальність, місце роботи та сімейний стан. При потребі вони можуть їх затребувати у відповідних інстанціях.

Які дії співробітників ТЦК вважаються неправомірними

Однак представники ТЦК не можуть затримувати громадян без участі поліції. Якщо на це не було ніяких законних підстав, це подібні дії співробітників ТЦК можуть бути оскаржені в суді. Вони також не мають права заходити до житла громадян без рішення суду, як і вилучати документи без згоди власника. Затримання чоловіка можливе тільки за наявністю судового рішення, наприклад, через ухилення від призову.

Франчук підкреслив, що працівники ТЦК також не можуть вимагати від чоловіків з'явитися до центру комплектування без належних підстав або викликати до ТЦК не за місцем прописки. Також адвокат нагадав, як важливо в нинішніх умовах для чоловіків мати при собі документи, які підтверджують їхнє право на відстрочку або інші підстави для звільнення від призову. Це теж допоможе уникнути неправомірних дій з боку працівників ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна оновити військово-облікові дані у серпні і чим це загрожує.