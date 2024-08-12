Без полиции нет: юрист объяснил, в каких случаях работники ТЦК могут задерживать граждан

Специалист назвал ряд обязанностей, которые есть у военных

В Украине идет военное положение, во время которого работники территориальных центров комплектования (ТЦК) могут у мужчин призывного возраста просить показать их военно-учетные документы. Военнообязанные граждане должны знать, какие у сотрудников ТЦК полномочия, чтобы была возможность проследить, что те действуют в рамках закона.

Юрист Дмитрий Франчук объяснил в комментарии "РБК-Украина", какие основные обязанности у работников ТЦК. А также то, что считается неправомерным

По его словам, в обязанности ТЦК входит проверка документов у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, вручение повесток и выписка постановлений об административной ответственности. Эти действия могут происходить в любом месте, и в таких случаях не нужно составлять протокол об административном нарушении.

Кроме того, работники ТЦК имеют доступ к личным данным военнообязанных, таким как военно-учетная специальность, место работы и семейное положение. При необходимости они могут востребовать их в соответствующих инстанциях.

Какие действия сотрудников ТЦК считаются неправомерными

Однако представители ТЦК не могут задерживать граждан без участия полиции. Если на это не было никаких законных оснований, подобные действия сотрудников ТЦК могут быть обжалованы в суде. Они также не имеют права заходить в жилье граждан без решения суда, как и изымать документы без согласия собственника. Задержание мужчины возможно только при наличии судебного решения, например из-за уклонения от призыва.

Франчук подчеркнул, что работники ТЦК также не могут требовать от мужчин явиться в центр комплектования без должного основания или вызвать в ТЦК не по месту прописки. Также адвокат напомнил, как важно в нынешних условиях для мужчин иметь при себе документы, подтверждающие их право на отсрочку или другие основания для освобождения от призыва. Это тоже поможет избежать неправомерных действий со стороны работников ТЦК.

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