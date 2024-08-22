Кого шукає армія: хто з українців у вересні отримає повістку в першу чергу

У тилу теж потрібні спеціалісти

В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію до 9 листопада. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які відповідають критеріям здоров'я та не мають законних підстав для відстрочки, можуть бути призвані на військову службу.

"Телеграф" розповідає про те, кому в першу чергу можуть вручити повістку. Наразі існує дефіцит деяких фахівців у Збройних Силах України, тому їх можуть призвати на службу першими.

Військове керівництво країни зазначає, що армії насамперед потрібні люди з бойовим досвідом. До прикладу, штурмовики, артилеристи тощо.

За словами представника МОУ Дмитра Лазуткіна, зараз найбільше потребує в:

операторах БПЛА;

стрілках;

розвідниках;

медиках.

Крім бійців, в армії дефіцит інших спеціалістів, а саме водіїв, механіків, IT-спеціалістів та зв'язківців. Один із можливих напрямків служби у таких випадках — це робота у штабі.

Нагадуємо, що деякі категорії громадян підлягають мобілізації до 25 років. На військову службу можуть призвати вже з 18 років:

офіцерів запасу, що пройшли військову кафедру та не мають підстав для відстрочки;

ті, хто разів пройшов строкову службу, крім тих, кого демобілізували під час воєнного стану (відстрочка є протягом року);

ті, хто раніше був визнаний непридатним до служби в мирний час або обмежено придатним у воєнний.

Раніше "Телеграф" писав, як можуть вручити повістку громадянам, які не мають постійної прописки або зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Особи призовного віку повинні бути готовими до виконання військового обов'язку.