Кого ищет армия: кто из украинцев в сентябре получит повестку в первую очередь

В тылу тоже нужны специалисты

В Украине продлили военное положение и мобилизацию до 9 ноября. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, отвечающие критериям здоровья и не имеющие законных оснований для отсрочки, могут быть призваны на военную службу.

"Телеграф" рассказывает о том, кому в первую очередь могут вручить повестку. В настоящее время существует дефицит некоторых специалистов в Вооруженных Силах Украины, поэтому они могут быть призваны на службу первыми.

Военное руководство страны отмечает, что армии, прежде всего, нужны люди с боевым опытом. К примеру, штурмовики, артиллеристы и т.д.

По словам представителя МОУ Дмитрия Лазуткина, сейчас больше всего нуждается в:

операторах БПЛА;

стрелках;

разведчиках;

медиках.

Кроме бойцов в армии дефицит других специалистов, а именно водителей, механиков, IT-специалистов и связистов. Одно из возможных направлений службы в таких случаях — работа в штабе.

Напомним, что некоторые категории граждан подлежат мобилизации до 25 лет. На военную службу могут призвать уже с 18 лет:

офицеров запаса, прошедших военную кафедру и не имеющих оснований для отсрочки;

раз прошедшие срочную службу, кроме тех, кого демобилизовали во время военного положения (отсрочка есть в течение года);

те, кто раньше был признан непригодным к службе в мирное время или ограничен пригодным в военное.

Ранее "Телеграф" писал, как могут вручить повестку гражданам, не имеющим постоянной прописки или зарегистрированным на временно оккупированных территориях. Лица призывного возраста должны быть готовы к исполнению воинского долга.