Багато жінок та дітей: з Лівану евакуювали нову групу українців (фото)

Літак успішно прибув до Польщі

Україна на тлі погіршення ситуації із безпекою у Лівані евакуювала звідти ще одну групу своїх громадян. Операцію проводили Міністерство закордонних справ разом із Головним управлінням розвідки Міноборони.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий у соцмережі X. За його словами, безпека громадян залишається для країни пріоритетом.

"Завдяки спільним зусиллям ГУР МО та МЗС Україна успішно евакуювала з Лівану ще одну групу з 25 українців, серед яких 11 дітей та 14 дорослих, та одного громадянина Чехії. Вони благополучно прибули до Польщі, отримують всю необхідну допомогу та прямуватимуть до України", — Зауважив він.

Він також нагадав, що посольство України в Лівані продовжує працювати та залишається на зв’язку з місцевими українцями, які хочуть виїхати з країни.

Тихий зазначив, що громадяни України з питань евакуації можуть звертатися безпосередньо до посольства (+9615921668, [email protected]) або на гарячу лінію МЗС (+380442381657, [email protected]).

Як відомо, у Лівані останніми днями погіршилася ситуація з безпекою. Проіранське угруповання "Хезболла" кілька разів провело масові ракетні пуски у бік Ізраїлю, що викликало побоювання щодо можливої реакції. Наприклад, останній обстріл було здійснено 4 вересня, коли по півночі Ізраїлю було запущено 65 ракет.

Через це багато країн, включаючи Україну, закликали своїх співгромадян залишити країну або утриматися від поїздок туди.