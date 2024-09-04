Много женщин и детей: из Ливана эвакуировали новую группу украинцев (фото)

Самолет успешно прибыл в Польшу

Украина на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в Ливане эвакуировала оттуда еще одну группу своих граждан. Операцию проводили Министерство иностранных дел вместе с Главным управлением разведки Минобороны.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Георгий Тихий в соцсети X. По его словам, безопасность граждан остается для страны приоритетом.

"Благодаря совместным усилиям ГУР МО и МИД Украина успешно эвакуировала из Ливана еще одну группу из 25 украинцев, среди которых 11 детей и 14 взрослых, и одного гражданина Чехии. Они благополучно прибыли в Польшу, получают всю необходимую помощь и будут направляться в Украину", — отметил он.

Он также напомнил, что посольство Украины в Ливане продолжает работать и остается на связи с местными украинцами, которые хотят выехать из страны.

Тихий отметил, что граждане Украины по вопросам эвакуации могут обращаться непосредственно к посольству (+9615921668, [email protected]) или на горячую линию МИД (+380442381657, [email protected]).

Как известно, в Ливане в последние дни ухудшилась ситуация с безопасностью. Проиранская группировка "Хезболла" несколько раз провела массовые ракетные пуски в сторону Израиля, что вызвало опасения о возможной реакции. К примеру, последний обстрел был совершен 4 сентября, когда по северу Израиля были запущены 65 ракет.

Из-за этого многие страны, включая Украину, призвали своих сограждан покинуть страну или воздержаться от поездок туда.