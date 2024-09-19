"Ви на приколі?": Тищенко бурхливо відреагував на нове рішення суду (відео)

Адвокати Тищенка наголосили, що його домашній арешт може паралізувати роботу парламенту

Нардепу Миколі Тищенку продовжили запобіжний захід ще на два місяці у вигляді цілодобового домашнього арешту. Це рішення суду сильно обурило звинувачуваного. За його словами, він 52 роки живе та пересувається без охорони.

Як зазначили в Офісі генерального прокурора, Тищенко буде під домашнім арештом до 16 листопада. Бурхлива реакція підозрюваного вже потрапила в мережу.

"Ви, що, на приколі? Яка охорона? Я 52 роки живу і пересуваюсь без охорони. Мене народ охороняє", — сказав Тищенко.

За рішенням суду, протягом двох місяців домашнього арешту нардеп зобов’язаний носити електронний браслет, а також дотримуватися попередньо покладених обов’язків.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідування (ДБР) оголосило Тищенку про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Якщо його визнають винним, він може отримати 5 років в’язниці.

Водночас адвокати Тищенка наголосили, що підозра необґрунтована, а запобіжний захід може навіть паралізувати роботу парламенту. Адже за відсутності нардепа на роботі бракуватиме голосів на якийсь важливий законопроєкт.

Додамо, що за цією ж справою в червні суд відправив охоронця Тищенка під варту на два місяці без права внесення застави.

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