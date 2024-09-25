Хотіли нажитися по-крупному на переселенцях: на Дніпропетровщині судитимуть голову та секретаря міськради

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна

У Дніпропетровській області судитимуть очільника та секретаря міської громади. Його підозрюють у вимаганні 30 тис. доларів хабаря у підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців. Ймовірніше, йдеться про мера Новомосковська (нині Самар) Сергія Рєзніка і його заступника Володимира Артюнова.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.У відомстві кажуть, що на території громади ще з 90-х років стояла недобудова школи площею 4,5 тис. кв м. Підприємець вирішив відремонтувати це приміщення, аби там могли проживати, зокрема, переселенці. Платити за це проживання мала міжнародна гуманітарна організація.

"З цією пропозицією він звернувся до міської ради. Посадовці під час зустрічей повідомили, що є два варіанти вирішення питання: за 50 або за 30 тис. доларів", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у випадку отримання 50 тис. доларів чиновники обіцяли винести питання на голосування сесії та забезпечити підписання меморандуму про передачу будівлі в довгострокову оренду без оголошення спеціального тендеру. Водночас за 30 тис. доларів підприємець мав би віддавати фігурантам ще й "відкати".

За словами правоохоронців, у квітні 2024 року підприємець передав 30 тис. доларів секретарю ради в його кабінеті. Тоді обох посадовців було затримано.

За даними місцевого телеграм-каналу, ймовірніше йдеться про Сергія Резніка і його заступника Арутюнова.

Їх обвинувачують у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ опублікувала перехоплення розмови Хейло, який попався на хабарі.