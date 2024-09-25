Хотели нажиться по-крупному на переселенцах: на Днепропетровщине будут судить главу и секретаря горсовета

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества

В Днепропетровской области будут судить руководителя и секретаря городской общины. Его подозревают в вымогательстве 30 тыс. долларов взятки у предпринимателя, который хотел построить общежитие для переселенцев. Вероятнее, речь идет о мэре Новомосковска (ныне Самар) Сергее Резнике и его заместителе Владимире Артюнове.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований. В ведомстве говорят, что на территории общины еще с 90-х годов стояла недостройка школы площадью 4,5 тыс. кв. м. Предприниматель решил отремонтировать это помещение, чтобы там могли проживать, в частности, переселенцы. Платить за это проживание должна была международная гуманитарная организация.

"С этим предложением он обратился в городской совет. Чиновники во время встреч сообщили, что есть два варианта решения вопроса: за 50 или за 30 тыс. долларов", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в случае получения 50 тыс. долларов, чиновники обещали вынести вопрос на голосование сессии и обеспечить подписание меморандума о передаче здания в долгосрочную аренду без объявления специального тендера. В то же время за 30 тыс. долларов предприниматель должен отдавать фигурантам еще и "откаты".

По словам стражей порядка, в апреле 2024 года предприниматель передал 30 тыс. долларов секретарю совета в его кабинете. Тогда оба чиновника были задержаны.

По данным местного телеграм-канала, скорее всего речь идет о Сергее Резнике и его заместителе Арутюнове.

Их обвиняют в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ опубликовала перехват попавшегося на взятке разговора Хейло.