Посол Швейцарии поспешил с объяснениями по поводу поддержки "мирного плана" Китая и Бразилии

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Швейцарии присутствовала на встрече Китая и Бразилии, во время которой обсуждался "мирный план по Украине", исключительно в качестве наблюдателя. При этом никаких коммюнике представители страны не подписывали.

Об этом заявил посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн в интервью "Интерфакс-Украина". Он заверил, что его страна не изменила своей позиции в вопросе мирного урегулированию российско-украинской войны.

По словам Бауманна, Швейцария действительно посетила встречу Китая и Бразилии в Нью-Йорке, которая была посвящена "мирному плану" завершения войны Рф против Украины. Однако страна присутствовала там в качестве стороннего наблюдателя и никаких коммюнике не подписывала.

"Я действительно рад, что могу объяснить нашу позицию. Я думаю, что здесь возникло определенное недопонимание. Прежде всего, Швейцария не присоединилась и не подписала никаких коммюнике после встречи, которая была проведена Китаем и Бразилией на прошлой неделе на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во-вторых, мы присутствовали на встрече, но в качестве наблюдателей. И третий важный пункт: Швейцария не изменила своей позиции", —сказал посол.

Бауманн подчеркнул, что Швейчария своей позиции по вопросу мирного урегулирования войны между РФ и Украиной не меняла — любое решение по данной теме должно уважать международное право, Устав ООН и, в частности, территориальную целостность и суверенитет Украины.

Посол Швейцарии в Украине однако заявил о том, что необходимо рассматривать все мирные планы, которые уважают упомянутые основополагающие принципы.

"Именно в соответствии с этой позицией Министерство иностранных дел Швейцарии решило участвовать в качестве наблюдателя во встрече, инициированной китайской и бразильской сторонами", — резюмировал Бауманн.

Напомним, 29 сентября появилась информация о том, что Швейцария поддержала так называемую "мирную инициативу" Китая и Бразилии. Об этом сообщило издание Blick со ссылкой на заявление представителя Федерального департамента иностранных дел (EDA) Швейцарии Николя Било. По его словам, Швейцария считает, что Китай и Бразилия могут положить конец войне в Украине.

Заявление Било оперативно прокомментировало Министерство иностранных дел Украины. Там отметили, что поддержка Швейцарией путинских друзей вызывает только разочарование и призвали все цивилизованные страны мира избегать участия в таких сомнительных инициативах.

В МИДе подчеркнули, что любые идеи, дискуссии и планы по прекращению войны в Украине должны базироваться на двух принципах: это "Ничего об Украине без Украины" и уважение к Уставу ООН и территориальной целостности Украинского государства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Китай использует войну в Украине для усиления собственного влияния, о чем говорят попытки президента страны Си Цзиньпина построить имидж "миротворца", продвигая идею переговоров с Россией.