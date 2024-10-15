Зеленський може поїхати на саміт у Брюсселі з важливою місією

Саміт триватиме три дні

Президент Європейської ради Шарль Мішель запросив президента України Володимира Зеленського на саміт у Брюсселі, який відбудеться 17 жовтня. За попередньою інформацією, Зеленський планує особисто відвідати захід та презентувати там свій План перемоги усім лідерам країн Європейського Союзу.

Про це Шарль Мішель повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х. За його словами, під час зустрічі також буде підбито підсумки війни РФ проти України.

"Я запросив президента Володимира Зеленського на саміт Європейської Ради у четвер, 17 жовтня, щоб проаналізувати останні події у війні Росії проти України та представити свій план перемоги", — написав політик у соцмережі.

За інформацією журналістів "Радіо Свобода", Володимир Зеленський справді може планувати особисто відвідати саміт у Брюсселі. Там він представить План перемоги України.

Крім цього політики на найвищому рівні зможуть обговорити ситуацію на фронті та підбити деякі проміжні підсумки війни. Про можливий візит Зеленського на саміт раніше також заявляв високий представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.

Він запевнив, що намір Зеленського підтвердив глава МЗС України.

"Ми розпочали сьогодні нашу Раду ЄС зі спілкування з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, який поінформував нас про ситуацію на полі бою, та прокоментував елементи плану перемоги, який президент Зеленський представить під час наступної Європейської Ради", – сказав він.

Відомо, що саміт у Брюсселі триватиме три дні, під час яких планують обговорити виконання зобов’язань партнерів щодо постачання Україні зброї та систем ППО.

На зустрічі буде присутній міністр оборони України Рустем Умєров.

Нагадаємо, як казав глава Офісу президента Андрій Єрмак, представлений у США план перемоги України не є заміною "формули світу" і має низку відмінностей. Головне, що цей план спрямований на те, щоб змусити російський режим піти на світ саме за формулою президента України Володимира Зеленського.

Повний зміст документа публічно поки що не розкривався, але Зеленський без подробиць розповідав про його окремі пункти. Зокрема, у плані перемоги йдеться про сильну військову підтримку України, вільне використання військової допомоги для ЗСУ, економічну підтримку і не тільки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці вже найближчим часом побачать "план перемоги". При цьому він буде представлений без певних цифр і конкретики, адже план має і дипломатичні, і військові, і економічні критерії. Але партнери України отримали весь план, адже вони є його частиною.