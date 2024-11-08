Волинську область очолив СБУшник: що про нього відомо (фото)

Упродовж останніх шести місяців він був головою Служби безпеки Волинської області

Кабінет Міністрів України на засіданні погодив звільнення голови Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка. Його місце зайняв Іван Рудницький.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Він зазначив, що два кадрові рішення було прийнято 8 листопада.

"Узгоджено звільнення Погуляйка Юрія Михайловича з посади голови Волинської обласної державної адміністрації. Узгоджено призначення: Рудницького Івана Львовича головою Волинської обласної державної адміністрації", — написав Мельничук.

Водночас, за його словами, головою Закарпатської обласної державної адміністрації цього жнього дня призначили Білецького Мирослава Золтановича. Тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Державної служби геології та надр України Дехтяренка Сергія Стаховича.

Що відомо про Івана Рудницького

Іван Рудницький народився 14 січня 1978 року у місті Дрогобич Львівської області.

З 19 липня 2022 року він працював на посаді начальника управління Служби безпеки України у Полтавській області

У травні 2024 його призначили керівником СБУ Волині.

Іван Рудницький. Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Романа Гладкого на посаді командувача СБС змінив екс-командир однієї з бригад ЗСУ.