Волынскую область возглавил СБУшник: что о нем известно (фото)

В течение последних шести месяцев он был главой Службы безопасности Волынской области

Кабинет министров Украины на заседании согласовал увольнение главы Волынской областной военной администрации Юрия Погуляйко. Его место занял Иван Рудницкий.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил, что два кадровых решения были приняты 8 ноября.

"Согласовано увольнение Погуляйко Юрия Михайловича с должности председателя Волынской областной государственной администрации. Согласовано назначение: Рудницкого Ивана Львовича председателем Волынской областной государственной администрации", — написал Мельничук.

В то же время, по его словам, главой Закарпатской областной государственной администрации в этот жень день назначили Белецкого Мирослава Золтановича. Временно возложено исполнение обязанностей Председателя Государственной службы геологии и недр Украины на Дехтяренко Сергея Стаховича.

Что известно об Иване Рудницком

Иван Рудницкий родился 14 января 1978 года в городе Дрогобыч Львовской области.

С 19 июля 2022 года он работал на должности начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области

В мае 2024 года его назначили руководителем СБУ Волыни.

Иван Рудницкий. Фото из открытых источников

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Романа Гладкого на должности командующего СБС сменил экс-командир одной из бригад ВСУ.