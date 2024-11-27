В одній з областей України хочуть мобілізувати працівників ЖКГ? Мер Конотопа пояснив ситуацію (відео)

Офіційних підтверджень даної інформації немає

Начальник Сумської обласної військової адміністрації та голова ОДА Володимир Артюх нібито своїм рішенням скасував бронювання для співробітників комунальних підприємств. Він доручив СБУ проконтролювати роботу ТЦК та до кінця місяця мобілізувати всіх працівників критичної інфраструктури.

Про це заявив міський голова Конотопа Артем Семеніхін на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, Артюх — це "радянський генерал", який ухвалює "незрозумілі рішення".

"Голова Сумської ОДА Володимир Артюх скасував бронювання для працівників комунальних підприємств критичної інфраструктури. Він доручив СБУ приставити по одній людині до кожного працівника ТЦК для контролю призову всіх співробітників цієї галузі до лав ЗСУ за два дні — 28 та 29 листопада", — заявив Семеніхін.

Таким чином, у Сумській області нібито хочуть мобілізувати всіх працівників критичної інфраструктури. Це призведе до колапсу в місті — у разі комунальної аварії просто не буде кому усунути неполадку.

"Я більше не можу про це мовчати і терпіти те, що відбувається в області. Із цим треба щось робити", — резюмував Семеніхін і звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням звернути увагу на роботу Артюха.

На момент публікації цієї новини жодних офіційних підтверджень словами Семеніхіна немає. Документи нібито розпоряджень Артюха також ніде не опубліковано.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки радять Україні зменшити мобілізаційний вік до 18 років. Цю ідею озвучив високопосадовець адміністрації президента США, ім’я якого не називається.

Він уточнив, що зараз Україна не мобілізує і не навчає необхідної кількості військових для відображення російської агресії. Тому потрібно поповнити кількість особового складу підрозділів ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації. Через нову постанову значна частина чоловіків втратить право на бронь.