В одной из областей Украины хотят мобилизовать работников ЖКХ? Мэр Конотопа объяснил ситуацию (видео)

Официальных подтверждений данной информации нет

Начальник Сумской областной военной администрации и председатель ОГА Владимир Артюх якобы своим решением отменил бронь для сотрудников коммунальных предприятий. Он поручил СБУ проконтролировать работу ТЦК и до конца месяца мобилизовать всех работников критической инфраструктуры.

Об этом завил городской голова Конотопа Артем Семенихин на своей странице в Фейсбук. По его словам, Артюх — это советский генерал, который принимает "бредовые решения".

"Председатель Сумской ОГА Владимир Артюх отменил бронирование для работников коммунальных предприятий критической инфраструктуры. Он поручил СБУ приставить по одному человеку к каждому работнику ТЦК для контроля призыва всех сотрудников этой отрасли в ВСУ за два дня — 28 и 29 ноября", — заявил Семенихин.

Таким образом в Сумской области хотят мобилизовать всех работников критической инфраструктуры. Это приведет к коллапсу в городе — в случае коммунальной аварии просто некому будет устранить неполадку.

"Я больше не могу об этом молчать и терпеть то, что происходит в области. С этим нужно что-то делать", — резюмировал Семенихин и обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на работу Артюха.

На момент публикации данной новости никаких официальных подтверждений словам Семенихина нет. Документы якобы распоряжений Артюха также нигде не опубликованы.

Напомним, Соединенные Штаты Америки советуют Украине снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Эту идею озвучил высокопоставленный представитель администрации президента США, имя которого не называется.

Он уточнил, что сейчас Украина не мобилизует и не обучает необходимое число военных для отражения российской агрессии. Поэтому нужно пополнить количество личного состава подразделений ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации. Из-за нового постановления значительная часть мужчин потеряет право на бронь.