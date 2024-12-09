Лікарів не залишиться? В Україні планують зменшити кількість медичних вишів

Заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький розповів, яка ситуація з цим у Європі

У МОН зробили заяву про зменшення кількості медичних вишів. Студенти медичних спеціальностей повинні отримувати базову вищу освіту у класичних ЗВО, а вже після цього навчатися на потужних медичних факультетах.

Про це заявив заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький в ефірі вебінару "МедОсвіта: Шлях до змін". Він порівняв ситуацію у країнах Європи та Україні.

Винницький заявив, що у Європі є лише чотири медичні університети, а в Україні – аж 15. На його думку, з часом у медичних спільнотах зʼявиться розуміння, що модель медінституту або медфакультету в класичному виші є більш конкурентною, ніж в окремому закладі освіти.

"В нас немає якихось короткострокових планів стосовно того, що заклади медичної освіти мають раптово стати частиною якихось класичних університетів. Ми дійдемо еволюційним способом", — зазначив посадовець.

І додав, що таку ідею не впроваджуватимуть силою найближчим часом. Однак спеціалізовані медичні заклади вищої освіти – це радянський рудимент.

"Нам було би корисніше для якості, щоб ми мали потужні медичні факультети в межах класичних університетів. Це тому, що 18-20-літня молода людина може більше скористатись з великого вибору предметів, які може надати класичний університет. А тоді далі звужувати свою діяльність в медичному факультеті і практично навчатися", — каже він.

На даний час підготовка фахівців для сфери охорони здоров`я відбувається у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, серед яких: 64 медичні коледжі, 47 медичних училищ та їх філій, 2 інститути медсестринства, 12 медичних університетів, 2 медичні академії, 1 національний фармацевтичний університет та 3 академії післядипломної освіти. Шість медичних університетів і одна медична академія післядипломної освіти мають статус національних. Варто зазначити, що Український диплом сьогодні отримує широке міжнародне визнання, а рівень професійної підготовки – високі оцінки закордонних роботодавців.

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