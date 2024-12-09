Без света почти по 8 часов: энергетики показали графики отключений на 10 декабря

Украинцам придется провести много времени без света

Во вторник, 10 декабря, в Украине снова будут применяться графики отключений света. Они будут жестче, чем предыдущие ограничения энергоснабжения.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Для бытовых потребителей будет действовать следующий график:

• 07:00 – 08:00 – одна очередь отключений

• 08:00 – 19:00 – две очереди отключений

• 19:00 – 22:00 – одна очередь отключений

Для промышленности и бизнеса график отключений будет выглядеть так:

• 07:00 – 22:00 – применение графиков ограничения мощности

По указанию "Укрэнерго" 10 декабря в Киеве будут задействованы стабилизационные отключения света с 07-00 до 22-00. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Следует объяснить, что одна очередь означает отсутствие электричества в течение 4 часов, а 2 очереди, соответственно, — 8.

Энергетики продолжают ликвидацию последствий масштабной российской атаки по объектам критической инфраструктуры Украины 28 ноября. Благодаря масштабным восстановительным работам ситуация в энергосистеме страны постепенно улучшается, отмечали в "Укрэнерго".

Украинцев призвали заботливо потреблять электричество после включения и не использовать сразу несколько мощных устройств. Также энергетики напомнили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться.

Напомним, ранее украинские энергетики сообщали о постепенном улучшении ситуации в электросети после масштабной атаки в конце ноября. Уже с понедельника, 9 декабря, планировалось снизить количество и продолжительность отключений электроэнергии.