Деякі працівники не підлягають бронюванню від мобілізації

Все залежить від віку, статусу і військової спеціальності

Під час воєнного стану критично важливі підприємства можуть бронювати від мобілізації своїх працівників. Для цього необхідно дотримуватися визначеного алгоритму.

Проте деякі категорії працівників не підлягають бронюванню, зокрема ті, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. Детальніше про це пише 24 Канал.

Отримати бронь від мобілізації не можуть чоловіки, які:

не підлягають бронюванню (призовник, виключений, не перебуває або знятий з військового обліку, резервіст, має відстрочку, вже має бронювання);

молодший або старший за 18-60 років;

не працевлаштований в цій компанії;

не має даних у Реєстрі військовозобовʼязаних.

Не зможуть забронювати військовозобов’язаних та резервістів рядового, сержантського і старшинського складу, які мають визначені військово-облікові спеціальності (ВОС), встановлені відповідно до Наказу № 317:

003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 "Спеціальності двигунових установок ракет на рідкому паливі";

028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 "Спеціальності стартового і підйомно-транспортного устаткування";

047, 048, 054, 055, 058 "Спеціальності приладів систем управління ракет, перевіряльно-пускового електрообладнання та силових агрегатів ракетних комплексів";

065, 070, 071, 072 "Спеціальності радіотехнічних засобів управління ракетами";

106, 107, 108, 110 "Стрілецькі та розвідувальні спеціальності";

113, 117, 118 "Танкові спеціальності";

121, 122, 123, 124, 125, 126 "Спеціальності бойових машин і бронетранспортерів";

133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 "Спеціальності артилерії";

178, 183, 184 "Інженерні спеціальності";

210, 216 "Спеціальності льотних екіпажів, зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів, аеромобільної техніки, аеромобільної та диспетчерської служб";

220, 221, 223, 225 "Спеціальності з експлуатації та ремонту планера та двигунових установок літальних апаратів";

233, 234 "Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного озброєння";

245, 248, 250, 251 "Спеціальності з експлуатації та ремонту радіотехнічного, радіоелектронного, радіозв'язкового і протичовнового пошуково-прицільного обладнання літальних апаратів";

260, 261, 262, 265, 267 "Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного обладнання";

307 "Загальнокорабельні й штурманські спеціальності та спеціальності морської піхоти";

320, 323, 326 "Спеціальності мінного, протичовнового та протимінного озброєння";

340 "Спеціальності гідроакустичної техніки";

379, 381, 382, 383 "Підводно-технічні спеціальності";

403 "Спеціальності проводового зв'язку";

420 "Спеціальності радіо- та супутникового зв'язку";

460 "Спеціальності радіорелейного та тропосферного зв'язку";

474 "Спеціальності захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах";

500, 501, 502, 503, 507 "Спеціальності радіолокаційних станцій (комплексів) виявлення, наведення та цілевказання";

525, 527, 528, 530, 531 "Спеціальності радіотехнічних систем і станцій забезпечення навігації та посадки літаків, навігації кораблів і підводних човнів";

538, 543, 544 "Спеціальності радіотехнічних засобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними та технічного контролю";

549, 550, 554 "Спеціальності радіозасобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними";

569 "Спеціальності радіотехнічних засобів особливого призначення".

Також бронь від мобілізації не можуть отримати громадяни офіцерського складу з наступними групами ВОС: 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 49, 50, 52,53, 54, 70, 90.

Проте дефіцитними Генштаб визнав у групі 06 такі ВОС: 060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 061510. Інші ВОС групи 06 бронюються.

Є виключення і в групі 46 дефіцитними, а саме офіцерські ВОС: 460100, 461000, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202. Решта спеціальностей групи 46 може бронюватися.

Раніше "Телеграф" писав, хто з чоловіків може отримати відстрочку під час мобілізації. Не призивають чоловіків через деякі сімейні обставини.