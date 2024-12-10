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Некоторые работники не подлежат бронированию от мобилизации

Автор
Каролина Терещенко
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Бронь вы призыва
Бронь вы призыва. Фото Коллаж "Телеграфа"

Все зависит от возраста, статуса и военной специальности

Во время военного положения критически важные предприятия могут бронировать от мобилизации своих работников. Для этого необходимо придерживаться определенного алгоритма.

Однако некоторые категории работников не подлежат бронированию, в том числе те, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности. Детальнее об этом пишет 24 Канал.

Получить бронь от мобилизации не могут мужчины, которые:

  • не подлежат бронированию (призывник, исключенный, не состоящий или снятый с воинского учета, резервист, имеет отсрочку, уже имеет бронирование);
  • младше или старше 18-60 лет;
  • не трудоустроен в этой компании;
  • нет данных в Реестре военнообязанных.

Не могут забронировать военнообязанных и резервистов рядового, сержантского и старшинского состава, имеющих определенные военно-учетные специальности (ВУС), установленные в соответствии с Приказом № 317:

  • 003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 "Специальности двигательных установок ракет на жидком топливе";
  • 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 "Специальности стартового и подъемно-транспортного оборудования";
  • 047, 048, 054, 055, 058 "Специальности приборов систем управления ракет, проверочно-пускового электрооборудования и силовых агрегатов ракетных комплексов";
  • 065, 070, 071, 072 "Специальности радиотехнических средств управления ракетами";
  • 106, 107, 108, 110 "Стрелецкие и разведывательные специальности";
  • 113, 117, 118 "Танковые специальности";
  • 121, 122, 123, 124, 125, 126 "Специальности боевых машин и бронетранспортеров";
  • 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 "Специальности артиллерии";
  • 178, 183, 184 "Инженерные специальности";
  • 210, 216 "Специальности летных экипажей, внешних экипажей беспилотных авиационных комплексов, аэромобильной техники, аэромобильной и диспетчерской служб";
  • 220, 221, 223, 225 "Специальности по эксплуатации и ремонту планера и двигательных установок летательных аппаратов";
  • 233, 234 "Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного вооружения";
  • 245, 248, 250, 251 "Специальности по эксплуатации и ремонту радиотехнического, радиоэлектронного, радиосвязного и противолодочного поисково-прицельного оборудования летательных аппаратов";
  • 260, 261, 262, 265, 267 "Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного оборудования";
  • 307 "Общекорабельные и штурманские специальности и специальности морской пехоты";
  • 320, 323, 326 "Специальности минного, противолодочного и противоминного вооружения";
  • 340 "Специальности гидроакустической техники";
  • 379, 381, 382, 383 "Подводно-технические специальности";
  • 403 "Специальности проводной связи";
  • 420 "Специальности радио- и спутниковой связи";
  • 460 "Специальности радиорелейной и тропосферной связи";
  • 474 "Специальности защиты информации и кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах";
  • 500, 501, 502, 503, 507 "Специальности радиолокационных станций (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания";
  • 525, 527, 528, 530, 531 "Специальности радиотехнических систем и станций обеспечения навигации и посадки самолетов, навигации кораблей и подводных лодок";
  • 538, 543, 544 "Специальности радиотехнических средств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими и технического контроля";
  • 549, 550, 554 "Специальности радиосредств радиоэлектронного заглушения, средств управления ими";
  • 569 "Специальности радиотехнических средств особого назначения".

Также бронь от мобилизации не могут получить граждане офицерского состава со следующими группами ВУС: 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 49, 50, 52,53, 54, 70, 90.

Однако дефицитными Генштаб признал в группе 06 следующие ВУС: 060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 061510. Другие специальности группы 0.

Есть исключения и в группе 46 дефицитными, а именно офицерские ВУС: 460100, 461000, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202.

Ранее "Телеграф" писал, кто из мужчин может получить отсрочку во время мобилизации. Не призывают мужчин по некоторым семейным обстоятельствам.

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