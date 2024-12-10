Українці будуть більше сидіти без світла 11 грудня

Опубліковано обсяг обмежень на 11 грудня

У середу, 11 грудня, в Україні посилять дію графіків вимкнення електроенергії. Сумарно за добу українці через обстріли енергосистеми змушені будуть сидіти без світла до 8 годин.

Про це свідчить оновлена інформація про графіки вимкнень світла для населення та підприємств на 11 грудня. Дані опубліковані на офіційній сторінці НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

Графік для населення

Протягом доби побутових споживачів очікують часткові відключення електроенергії. Графік передбачає три періоди обмежень:

З 07:00 до 08:00 — одна черга відключень;

З 08:00 до 20:00 — дві черги відключень;

З 20:00 до 22:00 — одна черга відключень.

Загалом протягом доби кожна група споживачів може очікувати до 8 годин без електроенергії. Якщо перша черга передбачає 4 години без світла, то дві черги — 8 годин

Для підприємств та бізнес-структур також діятимуть обмеження потужності: з 07:00 до 22:00. Енергетики продовжують працювати над відновленням обладнання та мінімізацією наслідків пошкоджень. Важливо пам’ятати, що графіки можуть змінюватись залежно від поточної ситуації в енергетичній системі країни.

Також раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки насправді часу потрібно на відновлення енергосистеми. На ремонт треба набагато більше часу, ніж заявляли раніше.