Украинцы будут больше сидеть без света 11 декабря

Опубликован объем ограничений на 11 декабря

В среду, 11 декабря, в Украине усилят действие графиков отключения электроэнергии. Суммарно за сутки украинцы из-за обстрелов энергосистемы вынуждены будут сидеть без света до 8 часов.

Об этом свидетельствует обновленная информация о графиках отключения света для населения и предприятий на 11 декабря. Данные опубликованы на официальной странице НЭК "Укрэнерго" в Фейсбуке.

График для населения

За сутки бытовых потребителей ожидают частичные отключения электроэнергии. График предусматривает три периода ограничений:

С 07:00 до 08:00 – одна очередь отключений;

С 08:00 до 20:00 – две очереди отключений;

С 20:00 до 22:00 – одна очередь отключений.

В течение суток каждая группа потребителей может ожидать до 8 часов без электроэнергии. Если первая очередь предусматривает 4 часа без света, то две очереди – 8 часов.

Для предприятий и бизнес-структур будут действовать ограничения мощности: с 07:00 до 22:00. Энергетики продолжают работать над восстановлением оборудования и минимизацией последствий повреждений. Важно помнить, что графики могут варьироваться в зависимости от текущей ситуации в энергетической системе страны.

Также ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько на самом деле времени нужно на восстановление энергосистемы. На ремонт уходит гораздо больше времени, чем заявляли ранее.