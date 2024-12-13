Кабмін звільнив очільника Інституту національної пам'яті. Що стало причиною

З початку повномасштабного вторгнення Дробович служив у ЗСУ

Кабінет міністрів України звільнив з посади голову Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича. Рішення ухвалили на черговому засіданні Уряду. Причиною звільнення стало закінчення терміну призначення.

На цьому ж засіданні Кабмін призначив Юрія Мироненка заступником міністра цифрової трансформації. Про це повідомляє пресслужба Уряду.

Також урядовці повторно призначили Олега Войтовича заступником державного секретаря Кабінету Міністрів України строком на п'ять років.

Що відомо про Антона Дробовича

Антон Дробович очолював Український інститут національної пам'яті з грудня 2019 року після проходження відкритого конкурсу. Він є автором понад 50 наукових публікацій у сфері філософії, культурології та антропології.

До призначення в УІНП працював викладачем у Національному педагогічному університеті імені Драгоманова, очолював аналітичний відділ інформагентства "Наголос", працював у "Мистецькому Арсеналі" та був радником міністра освіти.

З початку повномасштабного вторгнення Росії до квітня 2024 року Дробович служив у Збройних силах України – спочатку у 112-й бригаді територіальної оборони, а згодом у 78-му полку Десантно-штурмових військ. Під час служби продовжував займатися публічною діяльністю та брав участь у культурних проєктах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, про кадрові зміни у Кабміні. Стало відомо, кого звільнили та призначили.