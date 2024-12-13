Кабмин уволил главу Института национальной памяти. Что стало причиной

С начала полномасштабного вторжения Дробович служил в ВСУ

Кабинет министров Украины уволил с должности главу Украинского института национальной памяти Антона Дробовича. Решение было принято на очередном заседании Правительства. Причиной увольнения стало истечение срока назначения.

На этом же заседании Кабмин назначил Юрия Мироненко замминистра цифровой трансформации. Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

Также члены Правительства повторно назначили Олега Войтовича заместителем государственного секретаря Кабинета Министров Украины сроком на пять лет.

Что известно об Антоне Дробовиче

Антон Дробович возглавлял Украинский институт национальной памяти с декабря 2019 после прохождения открытого конкурса. Он является автором более 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии.

До назначения в УИНП работал преподавателем в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова, возглавлял аналитический отдел информагентства "Наголос", работал в "Мистецькому Арсеналі" и был советником министра образования.

С начала полномасштабного вторжения России до апреля 2024 года Дробович служил в Вооруженных силах Украины – сначала в 112-й бригаде территориальной обороны, а затем в 78-м полку Десантно-штурмовых войск. Во время службы продолжал заниматься публичной деятельностью и участвовал в культурных проектах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о кадровых изменениях в Кабмине. Стало известно, кого уволили и назначили.