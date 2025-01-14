Перші вибори незалежної України: чи був у Чорновола шанс стати президентом

Президентські вибори 1991 року стали історичним змаганням між представником старої системи Леонідом Кравчуком та дисидентом-демократом В'ячеславом Чорноволом

Першого грудня 1991 року в Україні відбулися перші президентські вибори, які стали знаковими для новоствореної незалежної держави. На цих виборах змагалися кілька кандидатів, серед яких В'ячеслав Чорновіл і Леонід Кравчук.

Історик Владлен Мараєв провів аналіз результатів голосування та суспільних настроїв того часу дозволяє зрозуміти, чи мав Чорновіл реальний шанс стати президентом. Адже у грудні 1991 року він отримав близько 7,5 мільйонів голосів.

В'ячеслав Чорновіл активно виступав проти радянського режиму. У 1965 році він був засуджений до шести років колонії суворого режиму за свою книгу про шістдесятників. Після звільнення він продовжив свою діяльність як дисидент, ставши членом Української Гельсінкської групи у 1979 році.

У 1990 році Чорновіл був обраний народним депутатом України. Він став лідером радикального крила демократичної опозиції у Верховній Раді та відігравав ключову роль у проголошенні Декларації про державний суверенітет України у 1990 році та Акта проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року.

Результати виборів

Леонід Кравчук здобув 61,59% голосів, тоді як В'ячеслав Чорновіл отримав лише 23,27%. Кравчук переміг у всіх регіонах України, окрім трьох західних областей: Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської. Це свідчить про те, що українське суспільство на той момент не було готове обрати Чорновола, який представляв нові демократичні ідеї.

Суспільний контекст

Важливо зазначити, що на початку 90-х років більшість українців ще зберігала радянські погляди. Кравчук, як колишній голова Верховної Ради і представник старої системи, виглядав для багатьох більш зрозумілим і надійним кандидатом. Чорновіл, навпаки, сприймався як незнайомий політик, який не мав достатньої підтримки серед населення.

Альтернативна історія

Сучасні опитування показують, що якби вибори відбулися сьогодні, 74% українців проголосували б за Чорновола. Це свідчить про зміну суспільних настроїв і переосмислення ролі Чорновола в історії України. Однак у 1991 році він не мав реальних шансів на перемогу через недостатню підтримку в більшості регіонів.

Отже, враховуючи результати виборів та соціально-політичний контекст того часу, можна стверджувати, що у В'ячеслава Чорновола не було шансів стати президентом України в 1991 році. Його політична діяльність та ідеї стали більш актуальними лише згодом, коли українці почали переосмислювати свою історію та цінності.

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