Первые выборы независимой Украины: был ли у Черновола шанс стать президентом

Президентские выборы 1991 года стали историческим состязанием между представителем старой системы Леонидом Кравчуком и диссидентом-демократом Вячеславом Чорноволом

Первого декабря 1991 года в Украине состоялись первые президентские выборы, ставшие знаковыми для вновь независимого государства. На этих выборах соперничали несколько кандидатов, среди которых Вячеслав Чорновил и Леонид Кравчук.

Историк Владлен Мараев провел анализ результатов голосования и общественных настроений того времени позволяющий понять, имел ли Чорновил реальный шанс стать президентом. Ведь в декабре 1991 года он получил около 7,5 миллиона голосов.

Вячеслав Чорновил активно выступал против советского режима. В 1965 году он был приговорен к шести годам колонии строгого режима за свою книгу о шестидесятниках.

В 1990 году Чорновил был избран народным депутатом Украины. Он стал лидером радикального крыла демократической оппозиции в Верховной Раде и играл ключевую роль в провозглашении Декларации о государственном суверенитете Украины в 1990 году и Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года.

Результаты выборов

Леонид Кравчук получил 61,59% голосов, тогда как Вячеслав Чорновил получил всего 23,27%. Кравчук победил во всех регионах Украины, кроме трех западных областей: Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской. Это свидетельствует о том, что украинское общество на тот момент не было готово избрать Черновола, представлявшего новые демократические идеи.

Общественный контекст

Важно отметить, что в начале 90-х годов большинство украинцев еще сохраняли советские взгляды. Кравчук как бывший председатель Верховной Рады и представитель старой системы выглядел для многих более понятным и надежным кандидатом. Чорновил, напротив, воспринимался как незнакомый политик, не имевший достаточной поддержки среди населения.

Альтернативная история

Современные опросы показывают, что если бы выборы состоялись сегодня, 74% украинцев проголосовали бы за Черновола. Это свидетельствует об изменении общественных настроений и переосмыслении роли Черновола в истории Украины. Однако в 1991 году он не имел реальных шансов на победу из-за недостаточной поддержки в большинстве регионов.

Следовательно, учитывая результаты выборов и социально-политический контекст того времени, можно утверждать, что у Вячеслава Чорновила не было шансов стать президентом Украины в 1991 году. Его политическая деятельность и идеи стали более актуальны только впоследствии, когда украинцы начали переосмысливать свою историю и ценности.

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