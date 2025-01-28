Во Львове сдают квартиру для кавалеров, готовых мыться в тазу. Сколько стоит такое удовольствие (фото)
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Расположена квартира во Франковском районе города
Во Львове сдают квартиру площадью 12 квадратных метров. Несмотря на скромные габариты, арендатором дороже, чем некоторое жилье с большей площадью под Киевом.
Соответствующее объявление появилось на сайте OLX. Расположена квартира во Франковском районе города в относительно новом доме (построенный в нулевых). Это "кавалерка" (квартира-студия — тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие внутренних перегородок между кухней и жилыми комнатами или комнатой).
Общая площадь квартиры составляет 12 квадратных метров. В ней отсутствуют туалет (он на улице), ванна и душ. Однако есть умывальник и кухня (площадью 2 квадратных метра). Сдается жилье вместе с мебелью.
Несмотря на скромные габариты и отсутствие санузла внутри, в месяц арендатору она обойдется в 4 тысячи гривен.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что возле Рады сдают квартиру за ненормальные деньги. Лакшери аппартаменты расположены на 5 этаже элитного ЖК.