Во Львове сдают квартиру для кавалеров, готовых мыться в тазу. Сколько стоит такое удовольствие (фото)

Расположена квартира во Франковском районе города

Во Львове сдают квартиру площадью 12 квадратных метров. Несмотря на скромные габариты, арендатором дороже, чем некоторое жилье с большей площадью под Киевом.

Соответствующее объявление появилось на сайте OLX. Расположена квартира во Франковском районе города в относительно новом доме (построенный в нулевых). Это "кавалерка" (квартира-студия — тип квартиры, основным отличием которого является отсутствие внутренних перегородок между кухней и жилыми комнатами или комнатой).

Общая площадь квартиры составляет 12 квадратных метров. В ней отсутствуют туалет (он на улице), ванна и душ. Однако есть умывальник и кухня (площадью 2 квадратных метра). Сдается жилье вместе с мебелью.

Несмотря на скромные габариты и отсутствие санузла внутри, в месяц арендатору она обойдется в 4 тысячи гривен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что возле Рады сдают квартиру за ненормальные деньги. Лакшери аппартаменты расположены на 5 этаже элитного ЖК.