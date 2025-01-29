Фундація Табаловых передала для фронту автомобіль Volkswagen (фото)

У січні 2025 року Благодійна фундація родини Табалових передала для потреб фронту ще один автомобіль Volkswagen. Авто вже допомагає виконувати бойові завдання на Харківському напрямку фронту.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Благодійної фундації Андрій Табалов.

"Зважаючи на те, що автомобілі на фронті, на жаль, "живуть" недовго, іноді від кількох тижнів до кількох місяців, це постійна потреба всіх підрозділів. Вони потрібні не менше, ніж зброя. Тому ми будемо продовжувати допомагати нашим військовим у питанні забезпечення їх необхідним транспортом та технікою", — сказав Табалов.

Як повідомлялося раніше, у серпні 2024 року Благодійна фундація родини Табалових провела збір на 2,2 млн грн на потреби фронту. За ці кошти закуплені 121 FPV-дрон для 5 різних бригад ЗСУ.

У червні 2024 року Благодійна фундація родини Табалових направила 2,5 млн грн на будівництво будинку для родин військових на Черкащині.

В січні 2024 року Благодійна фундація родини Табалових передала для потреб фронту Volkswagen Transporter Т5.

У День Збройних сил України, 6 грудня 2023 року, президент Благодійної фундації родини Табалових Андрій Табалов, за результатами благодійного збору, передав для потреб ЗСУ розвідувальний дрон SHARK.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення підприємства родини Табалових допомогли ЗСУ на понад 20 000 000 грн.