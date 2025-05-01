"Далі АТБ і Пузата хата". Мережу розвеселила новина про відкриття у Кореї відомого українського закладу

Це перший заклад в Азії

Відомий в Україні заклад Lviv Croissants тепер відкрився у Південній Кореї. Перший заклад в Азії з'явився у Сеулі, що неабияк здивувало українців.

Про це йдеться на сторінці Lviv Croissants. Зазначається, що меню містить і класичні українські позиції, так і абсолютні новинки для азійського регіону.

"Сеул — це зовсім інший світ: технологічний, динамічний, неймовірно прогресивний. І ми щасливі стати його частиною. У меню — круасани, що вже стали хітами в Україні, Європі та США, і цілих 20 абсолютно нових напоїв з азійським настроєм", — йдеться у повідомленні.

Також в компанії додають, що раді ділитись українською гостинністю та "закохувати світ у круасані родом зі Львова". Наразі заклад "Львівські круасани" працює у Кореї за адресою 51, Godeokbizvalley-ro, Gangdong-gu.

Українців неабияк здивували ця новина, особливо враховуючи концепцію закладу. Проте більшість користувачів раділи та жартували. Дехто відмітив, що Lviv Croissants є не у всіх великих містах України, проте вже підкорює азійський ринок.

Нагадаємо, що McDonald's оголосив про завершення продажу легендарного Біг-Тесті. Ця новина сколихнула мережу, українці у розпачі. Проте продаж триватиме ще до 5 травня, а потім Біг-Тесті зникне з меню.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вартість кухонного приладдя в "Епіцентрі" шокувала українців.