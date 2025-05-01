"Дальше АТБ и Пузата хата". Сеть развеселила новость об открытии в Корее известного украинского заведения

Это первое заведение в Азии

Известное в Украине заведение Lviv Croissants теперь открылось в Южной Корее. Первое заведение в Азии появилось в Сеуле, что изумило украинцев.

Об этом говорится на странице Lviv Croissants. Отмечается, что меню содержит как классические украинские позиции, так и абсолютные новинки для азиатского региона.

"Сеул — это совсем другой мир: технологический, динамичный, невероятно прогрессивный. И мы счастливы стать его частью. В меню — уже ставшие хитами круасаны в Украине, Европе и США, и целых 20 совершенно новых напитков с азиатским настроением", — говорится в сообщении.

Также в компании добавляют, что рады делиться украинским гостеприимством и "влюблять мир в круассаны родом со Львова". В настоящее время заведение "Львовские круассаны" работает в Корее по адресу 51, Godeokbizvalley-ro, Gangdong-gu.

Украинцев изрядно удивили эта новость, особенно учитывая концепцию заведения. Однако большинство пользователей радовались и шутили. Некоторые отметили, что Lviv Croissants есть не во всех крупных городах Украины, однако уже покоряет азиатский рынок.

Напомним, что McDonald’s объявил о завершении продажи легендарного Биг-Тести. Эта новость всколыхнула сеть, украинцы в отчаянии. Однако продажа продлится еще до 5 мая, а затем Биг-Тести исчезнет из меню.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стоимость кухонных принадлежностей в "Эпицентре" шокировала украинцев.