"Я лізу додому, до себе додому": українці підривають мережу мемами про останній дзвоник (краще)

Добірка мемів для гарного настрою

У багатьох школах України 30 травня 2025 року відгриміли останні дзвоники, знаменуючи завершення чергового навчального року. Школярі, вчителі та батьки традиційно святкують цей день, а соціальні мережі вибухають хвилею гумору та креативу — мемами про останній дзвоник. Користувачі соцмереж не пошкодували фантазії, створюючи кумедні картинки та жарти, які миттєво стають вірусними.

Меми про останній дзвоник відображають радість учнів, які нарешті дочекалися канікул, і водночас легку ностальгію за шкільними буднями. "Телеграф" зібрав кращі:

Вчителі також святкують.

Останній дзвоник — після

Попереду на наших випускників чекають нові горизонти, перші серйозні вибори та початок зовсім іншого шляху. Їм знадобиться сміливість, впевненість у собі та підтримка близьких та рідних. "Телеграф" із цього приводу підготував добірку барвистих листівок та побажань своїми словами.

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