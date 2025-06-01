"Я лізу додому, до себе додому": украинцы взрывают сеть мемами о последнем звонке (лучшее)

Подборка мемов для хорошего настроения

Во многих школах Украины 30 мая 2025 года отгремели последние звонки, знаменуя завершение очередного учебного года. Школьники, учителя и родители традиционно празднуют этот день, а социальные сети взрываются волной юмора и креатива — мемами о последнем звонке. Пользователи соцсетей не пожалели фантазии, создавая забавные картинки и шутки, которые мгновенно становятся вирусными.

Мемы о последнем звонке отражают радость учеников, которые наконец дождались каникул, и одновременно легкую ностальгию по школьным будням. "Телеграф" собрал лучшие:

Учителя также празднуют.

Последний звонок — после

Впереди наших выпускников ждут новые горизонты, первые серьезные выборы и начало совершенно другого пути. Им потребуется смелость, уверенность в себе и поддержка близких и родных. "Телеграф" по этому поводу подготовил подборку красочных открыток и пожеланий своими словами.

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