Заробити та безкоштовно відпочити: пенсіонерів кличуть на підробіток на базі відпочинку

Вимоги до кандидата досить прості, головне — відсутність шкідливих звичок

Для тих пенсіонерів, хто шукає підробіток або хоче змінити обстановку на літній період, з'явилася чудова можливість. База відпочинку в курортному селищі Коблеве, що на Миколаївщині, оголосила набір на посаду двірника.

Дане оголошення розмістили на популярному сайті з пошуку роботи. Це сезонна робота з повною зайнятістю, яка ідеально підійде людям старшого віку, які мають гарне самопочуття, не мають шкідливих звичок і готові підтримувати порядок на території.

Локація на мапі

Що треба робити

Основні обов’язки на цій посаді — прості та зрозумілі:

прибирання;

утримання чистоти на подвір’ї та прилеглій території бази відпочинку.

Це може включати підмітання доріжок, збір сміття, полив клумб, дрібний догляд за зеленими насадженнями та інші неважкі господарські завдання.

Вимоги до кандидата досить прості: порядність, комунікабельність, охайність і головне — відсутність шкідливих звичок. Досвід роботи не є обов’язковим, але буде перевагою.

Що пропонує роботодавець

Людина натомість отримає низку приємних бонусів:

Своєчасна зарплата — від 14 500 до 15 000 гривень на місяць.

Безкоштовне проживання — роботодавець надає місце в кімнаті на 2-3 особи.

Безкоштовне харчування — працівникам не доведеться витрачати гроші на їжу.

Курортне розташування — робота на свіжому морському повітрі, поруч із пляжем, можливість відпочивати після зміни в мальовничому місці.

Вакансія у Коблевому — чудовий варіант для пенсіонерів, які хочуть залишатися активними, змінити обстановку, провести літо біля моря та водночас підзаробити без надмірного фізичного навантаження. Окрім цього, спільне проживання в кімнатах з іншими працівниками створює можливість нових знайомств.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві відкрилась вакансія для пенсіонерів-переселенців без вимог до досвіду роботи. Пропонується часткова зайнятість за вахтовим графіком, а також надається безкоштовне житло.