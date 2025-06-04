Заработать и бесплатно отдохнуть: пенсионеров зовут на подработку на базе отдыха

Требования к кандидату достаточно просты, главное — отсутствие вредных привычек

Для тех пенсионеров, кто ищет подработку или хочет сменить обстановку на летний период, появилась отличная возможность. База отдыха в курортном поселке Коблево Николаевской области объявила набор на должность дворника.

Данное объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Это сезонная работа с полной занятостью, которая идеально подойдет людям постарше, имеющим хорошее самочувствие, не имеющим вредных привычек и готовых поддерживать порядок на территории.

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Что нужно делать

Основные обязанности в этой должности — простые и понятные:

уборка;

содержание чистоты во дворе и прилегающей территории базы отдыха.

Это может включать подметку дорожек, сбор мусора, полив клумб, мелкий уход за зелеными насаждениями и другие нетрудные хозяйственные задачи.

Требования к кандидату достаточно просты: порядочность, коммуникабельность, чистоплотность и главное — отсутствие вредных привычек. Опыт работы не является обязательным, но будет преимуществом.

Что предлагает работодатель

Человек же получит ряд приятных бонусов:

Своевременная зарплата – от 14 500 до 15 000 гривен в месяц.

Бесплатное проживание – работодатель предоставляет место в комнате на 2-3 человека.

Бесплатное питание – работникам не придется тратить деньги на еду.

Курортное расположение – работа на свежем морском воздухе, рядом с пляжем, возможность отдыхать после смены в живописном месте.

Вакансия в Коблево — отличный вариант для пенсионеров, которые хотят оставаться активными, изменить обстановку, провести лето у моря и одновременно подработать без чрезмерной физической нагрузки. Кроме того, совместное проживание в комнатах с другими работниками создает возможность новых знакомств.

Ранее Телеграф сообщал, что в Киеве открылась вакансия для пенсионеров-переселенцев без требований к опыту работы. Предлагается частичная занятость по вахтенному графику, а также предоставляется бесплатное жилье.