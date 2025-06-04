Заработать и бесплатно отдохнуть: пенсионеров зовут на подработку на базе отдыха
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Требования к кандидату достаточно просты, главное — отсутствие вредных привычек
Для тех пенсионеров, кто ищет подработку или хочет сменить обстановку на летний период, появилась отличная возможность. База отдыха в курортном поселке Коблево Николаевской области объявила набор на должность дворника.
Данное объявление разместили на популярном сайте по поиску работы. Это сезонная работа с полной занятостью, которая идеально подойдет людям постарше, имеющим хорошее самочувствие, не имеющим вредных привычек и готовых поддерживать порядок на территории.
Что нужно делать
Основные обязанности в этой должности — простые и понятные:
- уборка;
- содержание чистоты во дворе и прилегающей территории базы отдыха.
Это может включать подметку дорожек, сбор мусора, полив клумб, мелкий уход за зелеными насаждениями и другие нетрудные хозяйственные задачи.
Требования к кандидату достаточно просты: порядочность, коммуникабельность, чистоплотность и главное — отсутствие вредных привычек. Опыт работы не является обязательным, но будет преимуществом.
Что предлагает работодатель
Человек же получит ряд приятных бонусов:
- Своевременная зарплата – от 14 500 до 15 000 гривен в месяц.
- Бесплатное проживание – работодатель предоставляет место в комнате на 2-3 человека.
- Бесплатное питание – работникам не придется тратить деньги на еду.
- Курортное расположение – работа на свежем морском воздухе, рядом с пляжем, возможность отдыхать после смены в живописном месте.
Вакансия в Коблево — отличный вариант для пенсионеров, которые хотят оставаться активными, изменить обстановку, провести лето у моря и одновременно подработать без чрезмерной физической нагрузки. Кроме того, совместное проживание в комнатах с другими работниками создает возможность новых знакомств.
Ранее Телеграф сообщал, что в Киеве открылась вакансия для пенсионеров-переселенцев без требований к опыту работы. Предлагается частичная занятость по вахтенному графику, а также предоставляется бесплатное жилье.