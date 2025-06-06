"Маю дивне відчуття": донька Келлога іронічно звернулася до батька після атаки по Україні

Росія намагається створити враження, що нібито завдає ударів у відповідь, каже вона

Донька спеціального представника США з питань України Кіта Келлога, президентка благодійного фонду RT Weatherman Foundation, Меган Моббс, звернулася до батька після масованої російської атаки на Україну 6 червня. Вона вважає, що Росія не хоче миру.

Про це йдеться в дописі Моббс в соцмережі X. Жінка поділилась з батьком переживаннями.

"Гучна ніч у Києві, тату! Можливо, це вибухи та стрілянина посеред ночі, але в мене дивне відчуття, що росіяни не хочуть миру", — написала вона.

За словами Моббс, Росія намагається створити враження, що нібито завдає ударів у відповідь, "але високоточні удари України були завдані у відповідь на невпинні атаки Росії на мирне населення і лише після того, як Путін відмовився від припинення вогню".

"Він хоче лише подальшої війни і всієї України", — наголосила Моббс.

До речі, "Телеграф" мав можливість особисто поспілкуватися з Меган Моббс під час її чергового візиту до України. В інтерв’ю донька Келлога розповіла про свою діяльність, перемовини України з Росією, а також чи підтримує батько її погляди.

Атака Росії на Україну 6 червня — що відомо

В ніч на 6 червня російські окупанти атакували Україну "Шахедами", балістичними і крилатими ракетами. Під масованим ударом ворога був Київ — уламки впали у шести районах, пошкоджена багатоповерхівка, є перебої зі світлом.

Також росіяни атакували Тернопіль, вдаривши по промисловості та об'єктах інфраструктури. У місті зафіксували забруднення повітря.

Крім того, окупанти вдарили по Луцьку, Чернігові, Київській, Полтавській і Львівській областях.