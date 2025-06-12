Більше 13 років був суддею: помер Андрій Вергелес, що відомо про його життя, скандали та звільнення

Йому був лише 41 рік

З життя пішов Вергелес Андрій Валерійович, який понад 13 років був суддею Вінницького окружного адміністративного суду. Його серце перестало битися у вівторок, 10 червня.

Інформація про це була опублікована на офіційній сторінці суду. Там зазначили, що Вергелесу був лише 41 рік.

Дружина суддя Юрія Вергелес на сторінці у Facebook опублікувала пост про свого чоловіка.

Скріншот посту дружини суддя Юлії Вергелес

"Телеграф" звернувся до пресслужби Вінницького окружного суду за коментарем про трагедію. Там повідомили, що не мають інформації про причину смерті й час та місце прощання з суддею.

Що відомо про Андрія Вергелеса

Народився 1984 року.

У 2007 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого.

Працював помічником судді у Наддніпрянському районному суді міста Черкаси.

10 лютого 2013 року був призначений суддею Вінницького окружного адміністративного суду.

Після закінчення п’ятирічного терміну його повноважень, 10 лютого 2017 року, процес кваліфікаційної оцінки судді Вергелеса значно затягнувся. Він тривав з жовтня 2017 до січня 2025 року.

У квітні 2025 року Вергелеса було звільнено з посади судді.

Андрій Вергелес

Скандал та звільнення

17 квітня 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення з посади суддю Вінницького окружного адміністративного суду Андрія Вергелеса на основі заяви служителя Феміди про звільнення за власним бажанням.

На початку поточного року Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) після тривалого кваліфікаційного оцінювання визнала суддю Андрія Вергелеса таким, що не відповідає посаді. Згідно з результатами оцінки він набрав 465,25 бала із 1000 можливих. Тоді Комісія прийняла рішення внести подання до Вищої ради правосуддя (ВРП) щодо його звільнення.

У місцевих ЗМІ також є інформація про скандал, в який потрапив Вергелес у 2016 році.

Андрій Вергелес. Фото: Закон та бізнес

Згідно з заявами деяких видань, суддя нібито відмовився надавати патрульним документи та пройти тест на стан сп’яніння. Далі його доставили до відділення поліції та склали три протоколи: за непокору працівникові поліції, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння та дрібне хуліганство.

Потім правоохоронці внесли ухвалу про накладення штрафу у розмірі 425 грн, яку суддя оскаржив у суді. ЗМІ пишуть, що позов Вергелесом було подано до Придніпровського районного суду Черкас, перед цим змінивши прописку з Вінниці на Черкаси до квартири своєї тещі. Важливо відзначити, що Андрій Вергелес раніше працював помічником судді у Наддніпрянському районному суді.

Також ЗМІ пишуть, що на той момент помічником судді працювала дружина служителі Феміди Юлія Вергелес. Позов автоматичним розподілом попав до судді В’ячеслава Піковського і той повністю задовольнив його та звільнив порушника від відповідальності. Своє рішення суддя аргументував тим, що під час внесення постанови, що оскаржується, інспектор порушила право на юридичний захист. За даними "Слідство.Інфо" Андрій Вергелес був знайомий із В’ячеславом Піковським до розгляду його справи.

Також наголошується, що у 2016 році Вергелес висував свою кандидатуру на посаду судді безстроково.

9 січня 2025 року Вища кваліфікаційна комісія суддів визнала Вергелеса таким, що не відповідає посаді, і подала клопотання про звільнення судді до Вищої ради правосуддя Але водночас Вергелес сам подав заяву про відставку.

Сім’я та декларація

У травні 2025 року Андрій Вергелес подав свою останню декларацію про доходи та майно за минулий рік. Виходячи з даних у документі, стає зрозуміло, що у колишнього судді залишилася дружина Юлія Вергелес, дочки — Єва та Злата Вергелес, а також падчерка — Анастасія Ушакова.

У декларації зазначено, що Андрій Вергелес мав свою квартиру у Вінниці, яку він купив у 2013 році. Його дружина має дві свої квартири в Черкасах. Там зазначається, що у 2024 році Юрія Вергелес разом із Євою та Златою орендували квартиру у Німеччині.

Скріншот декларації Андрія Вергелєса

У графі транспортних засобів зазначено, що минулого року дружина судді купила два автомобілі Toyota Camry 2017 за 555 000 грн. та Skoda Superb 2013 року за 312 995 грн.

Скріншот декларації Андрія Вергелєса

Заробітна плата Вергелеса становила 473 389 гривень.

Скріншот декларації Андрія Вергелєса

Також варто згадати про отця Андрія Вергелеса – суддю Хмельницького міськрайонного суду Валерія Вергелеса.

У його суддівській практиці є скандальні моменти. Наприклад, він розглядав справу про нетверезе управління, в якому фігурував начальник колонії в Літині Олег Брілянт, пише "20 хвилин". У середині 2017 року Toyota Camry цього чиновника злетіла у кювет, підрізавши мікроавтобус, в якому їхала родина з дитиною. Керівник колонії отримав два протоколи за відмову від проходження через нетверезий стан. Проте справа була розглянута лише на п’ятий місяць, коли вийшли терміни для покарання нетверезого водія.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні пішов із життя Юрій Борисович Крук, колишній депутат Верховної Ради та бізнесмен. Як відомо, він голосував за скандальні закони.