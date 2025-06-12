Больше 13 лет был судьей: умер Андрей Вергелес, что известно о его жизни, скандалах и увольнении

Ему был всего 41 год

Из жизни ушел Вергелес Андрей Валерьевич, который более 13 лет был судьей Винницкого окружного административного суда. Его сердце перестало биться во вторник, 10 июня.

Информация об этом была опубликована на официальной странице суда. Там отметили, что Вергелесу был всего 41 год.

Супруга судья Юрия Вергелес на странице в Facebook опубликовала пост о своем муже.

Скриншот поста супруги судья Юлии Вергелес

"Телеграф" обратился в пресс-службу Винницкого окружного суда за комментарием о трагедии. Там сообщили, что не располагают информацией о причине смерти и времени и месте прощания с судьей.

Что известно об Андрее Вергелесе

Родился в 1984 году.

В 2007 окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого.

Работал помощником судьи в Приднепровском районном суде города Черкассы.

10 февраля 2013 года был назначен судьей Винницкого окружного административного суда.

После окончания пятилетнего срока его полномочий, 10 февраля 2017 года, процесс квалификационной оценки судьи Вергелеса значительно затянулся. Он продолжался с октября 2017 по январь 2025 года.

В апреле 2025 года Вергелес был уволен с должности судьи.

Андрей Вергелес

Скандал и увольнение

17 апреля 2025 года Высший совет правосудия принял решение об освобождении от должности судью Винницкого окружного административного суда Андрея Вергелеса на основе заявления служителя Фемиды об увольнении по собственному желанию.

В начале текущего года Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) после длительного квалификационного оценивания признала судью Андрея Вергелеса не соответствующим занимаемой должности. Согласно результатам оценки он набрал 465,25 балла из 1000 возможных. Тогда Комиссия приняла решение внести представление в Высший совет правосудия (ВРП) о его увольнении.

В местных СМИ также есть информация о скандале, в который попал Вергелес в 2016 году. Отмечается, что 19 мая его задержали правоохранители во время вождения автомобиля в нетрезвом состоянии.

Андрей Вергелес. Фото: Закон и бизнес

Согласно заявлениям некоторых изданий, судья якобы отказался предоставлять патрульным документы и пройти тест на состояние опьянения. Далее его доставили в отделение полиции и составили три протокола: за неповиновение работнику полиции, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и мелкое хулиганство.

Затем правоохранители внесли постановление о наложении штрафа в размере 425 грн, которое судья обжаловал в суде. Иск Вергелесом был подан в Приднепровский районный суд Черкасс, перед этим сменив прописку из Винницы на Черкассы в квартиру своей тещи. Важно отметить, что Андрей Вергелес ранее работал помощником судьи в Приднепровском районном суде.

Также СМИ пишут, что в тот момент помощником судьи работала жена служителя Фемиды Юлия Вергелес. Иск автоматическим распределением попал к судье Вячеславу Пиковскому и тот полностью удовлетворил его и освободил нарушителя от ответственности. Свое решение судья аргументировал тем, что во время внесения обжалуемого постановления инспектор нарушила право на юридическую защиту. По данным "Слідство.Інфо" Андрей Вергелес был знаком с Вячеславом Пиковским до рассмотрения его дела.

Также отмечается, что в 2016 году Вергелес выдвигал свою кандидатуру на должность судьи бессрочно.

9 января 2025 года Высшая квалификационная комиссия судей признала Вергелеса не соответствующим занимаемой должности и подала ходатайство об увольнении судьи в Высший совет правосудия. Но в то же время Вергелес сам подал заявление об отставке.

Семья и декларация

В мае 2025 года Андрей Вергелес подал свою последнюю декларацию о доходах и имуществе за прошлый год. Исходя из данных в документе становится ясно, что у бывшего судьи осталась супруга Юлия Вергелес, дочери — Ева и Злата Вергелес, а также падчерица — Анастасия Ушакова.

В декларации указано, что у Андрея Вергелеса была своя квартира в Виннице, которую он купил в 2013 году. У его супруги есть две своих квартиры в Черкассах. Там отмечается, что в 2024 году Юрия Вергелес вместе с Евой и Златой арендовали квартиру в Германии.

Скриншот декларации Андрея Вергелеса

В графе транспортных средств указано, что в прошлом году супруга судьи купила два автомобиля Toyota Camry 2017 года за 555 000 грн. и Skoda Superb 2013 года за 312 995 грн.

Скриншот декларации Андрея Вергелеса

Заработная плата Вергелеса составила 473 389 гривен.

Скриншот декларации Андрея Вергелеса

Также стоит упомянуть про отца Андрея Вергелеса — судью Хмельницкого горрайонного суда Валерия Вергелеса.

В его судейской практике есть скандальные моменты. К примеру, он рассматривал дело о нетрезвом управлении, в котором фигурировал начальник колонии в Литине Олег Брилянт, пишет "20 хвилин". В середине 2017 года Toyota Camry этого чиновника взлетела в кювет, подрезав микроавтобус, в котором ехала семья с ребенком. Руководитель колонии получил два протокола за отказ от прохождения ввиду нетрезвого состояния. Однако дело было рассмотрено только на пятый месяц, когда вышли сроки для наказания нетрезвого водителя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае ушел из жизни Юрий Борисович Крук, бывший депутат Верховной Рады и бизнесмен. Как известно, он голосовал за скандальные законы.