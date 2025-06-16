Міг би витримати пряме влучання "ядерки": що відомо про секретний радянський бункер у Криму і що з ним зараз

Заввишки бункер 182 метри і має два тунелі, де може проїхати вантажівка

Колись це був надсекретний радянський бункер, що ховався у скелях поблизу Севастополя, але після розпаду СРСР його розграбували, а зараз ним "керують" росіяни. Об’єкт 221, також відомий як "Алсу‑2" або "Нора", мав стати командним пунктом на випадок ядерної війни, як і Бункер Лінії Арпада, але після анексії Криму Росією, окупанти зробили там локацію для своїх цілей.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про бункер "Об’єкт 221". Ми також дізналися, для чого його можуть використовувати росіяни.

Що відомо про Об’єкт 221

Це гігантська підземна фортеця під горою Мішень поблизу Балаклави, що поруч із Севастополем. Її будівництво розпочалося в 1977 році і тривало 15 років. Це мав бути запасний командний пункт (3КП) Чорноморського флоту СРСР. Цей фортифікаційний центр міг би витримати навіть пряме влучання ядерної боєголовки і забезпечувати сотні людей автономною роботою кілька років.

Коли розпався Радянський Союз, будівництво "Об’єкта" закинули. Хоча він був майже завершений на той час.

Об'єкт 221 зсередини

Ця споруда нагадує ціле місто — заввишки вона приблизно 180 метрів, має чотири поверхи, два тунелі по 500 метрів, де може проїхати "Камаз", вентиляційні шахти діаметром 4,5 м, гермодвері, фільтри повітря, власний ядерний реактор і шляхи для під’їзду військової техніки.

Об'єкт 221 зсередини

Загалом це найбільша підземна споруда у Криму. Її площа — 17,5 тисяч квадратних метрів. Тунелі ведуть до цілої мережі приміщень — там повинні були розміститися служби штабу флоту.

Об'єкт 221 зсередини

Що сталося після розпаду СРСР з Об’єктом 221

З 1992 по 2005 цей об’єкт був під охороною Збройних сил України. Однак потім українську військову частину розформували. Споруда не була під наглядом і її стали розкрадати. "винесли" звідти метал, кабелі, герметичні двері тощо. "Об’єкт" став занедбаним і навіть небезпечним, адже у лабіринті із тунелів був шанс заблукати чи навіть провалитися.

Що з "Об’єктом 221" зараз

У 2021 році місцеве видання повідомляло, що на вході стоїть шлагбаум, проїзд на територію закритий. За словами жителів, роботи на локації розпочалися ще з осені 2020.

Однак не відомо, що саме росіяни робили на об’єкті "Алсу-2". На знімках з супутника можна помітити, що з’явилися два вертолітні майданчики поруч із недобудованим ЗКП.

Як повідомляє "Крим.Реалії", для того, щоб відбудувати об’єкт, знадобляться десятки мільярдів рублів і роки роботи. Російське військове командування, скоріше всього, не захоче цього робити.

Об'єкт 221 у 2021 році. Фото: ua.krymr.com

Можливий варіант використання підземної споруди — базування ракетних комплексів типу "Бастіон" та "Іскандер", за якими Сили оборони України давно полюють у Криму. Ці ракети виїжджають вночі із прихованих пунктів, завдають по Україні ударів і ховаються назад в укриття. Варто нагадати, що підземними ходами "Об’єкта 221" можуть пересувати вантажівки.

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