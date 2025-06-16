Мог бы выдержать прямое попадание "ядерки": что известно о секретном советском бункере в Крыму и что с ним сейчас

Высотой бинкер 182 метра и имеет два тоннеля, где может проехать грузовик

Когда-то это был сверхсекретный советский бункер, скрывавшийся в скалах у Севастополя, но после распада СССР его разграбили, а сейчас им "руководят" россияне. Объект 221, также известный как "Алсу-2" или "Нора", должен стать командным пунктом на случай ядерной войны, как и Бункер Линии Арпада, но после аннексии Крыма Россией, оккупанты сделали там локацию для своих целей.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о бункере "Объект 221". Мы также узнали, для чего его могут использовать россияне.

Что известно об Объекте 221

Это гигантская подземная крепость под горой Мишень вблизи Балаклавы рядом с Севастополем. Ее строительство началось в 1977 году и длилось 15 лет. Это должен быть запасной командный пункт (3КП) Черноморского флота СССР. Этот фортификационный центр мог бы выдержать даже прямое попадание ядерной боеголовки и снабжать сотни людей автономной работой несколько лет.

Когда распался Советский Союз, строительство "Объекта" забросили. Хотя он был почти завершен к тому времени.

Объект 221 изнутри

Это сооружение напоминает целый город — высотой около 180 метров, имеет четыре этажа, два тоннеля по 500 метров, где может проехать "Камаз", вентиляционные шахты диаметром 4,5 м, гермодвери, фильтры воздуха, собственный ядерный реактор и пути для подъезда военной техники.

Объект 221 изнутри

В целом это самое большое подземное сооружение в Крыму. Ее площадь — 17,5 тысяч квадратных метров. Тоннели ведут к целой сети помещений — там должны были разместиться службы штаба флота.

Объект 221 изнутри

Что произошло после распада СССР с "Объектом 221"

С 1992 по 2005 год этот объект был под охраной Вооруженных сил Украины. Однако украинская военная часть была расформирована. Сооружение не было под наблюдением и его стали разворовывать. "Вынесли" оттуда металл, кабели, герметичные двери. "Объект" стал заброшенным и даже опасным, ведь в лабиринте туннелей был шанс заблудиться или даже провалиться.

Что с "Объектом 221" сейчас

В 2021 году местное издание сообщало, что на входе стоит шлагбаум, проезд на территорию закрыт. По словам жителей, работы на локации начались еще с осени 2020 года.

Однако неизвестно, что именно россияне делали на объекте "Алсу-2". На снимках со спутника можно заметить, что появились две вертолетные площадки рядом с недостроенным ЗКП.

Как сообщает "Крым.Реалии", для того чтобы отстроить объект, понадобятся десятки миллиардов рублей и годы работы. Российское военное командование, скорей всего, не захочет этого делать.

Объект 221 в 2021 году. Фото: ua.krymr.com

Возможен вариант использования подземного сооружения – базирование ракетных комплексов типа "Бастион" и "Искандер", за которыми Силы обороны Украины давно охотятся в Крыму. Эти ракеты выезжают ночью из скрытых пунктов, наносят по Украине удары и прячутся обратно в укрытие. Следует напомнить, что подземными ходами "Объекта 221" могут передвигать грузовики.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит один из секретных бинкеров Киева. Бомбоубежище с более высоким уровнем защиты было построено еще 40 лет назад, но недавно в нем провели ремонт, который стоил более 4 миллионов гривен.